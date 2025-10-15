നടൻ പങ്കജ് ധീറിന് വിട: സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ സൽമാൻ ഖാൻ, സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു
മുംബൈ: ബി. ആർ. ചോപ്രയുടെ വിഖ്യാത ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയായ 'മഹാഭാരത'ത്തിലെ 'കർണ്ണൻ' എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ നടൻ പങ്കജ് ധീറിന് (68) സിനിമാലോകം വിട നൽകി. അർബുദ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് (ബുധനാഴ്ച) മുംബൈയിൽ നടന്നു.
നടന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. സൂപ്പർതാരം സൽമാൻ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. പങ്കജ് ധീറിന്റെ മകനും നടനുമായ നികിതിൻ ധീറിനെ സൽമാൻ ഖാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. നടൻ സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
'മഹാഭാരത'ത്തിലെ സഹതാരങ്ങളായ സുരേന്ദ്ര പാൽ (ദ്രോണർ), ഫിറോസ് ഖാൻ (അർജുനൻ) തുടങ്ങിയവരും പങ്കജ് ധീറിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. സംസ്കാര ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഏറെ നാളായി കാൻസർ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന പങ്കജ് ധീർ, ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കും ടെലിവിഷൻ രംഗത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്.