രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി നടൻ സൂര്യ; അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം
ചെന്നൈ: തമിഴ് സൂപ്പർതാരം സൂര്യ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി താരത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ. നടൻ വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് പിന്നാലെ സൂര്യയും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുവെന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും തമിഴ് മാധ്യമങ്ങളിലും വ്യാപകമായി ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ താരം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
സൂര്യയുടെ ആരാധക സംഘടനയായ 'അഖിലേന്ത്യാ സൂര്യ തലമൈ നൽപണി ഇയക്കത്തിന്റെ' ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ ഒരു സംഘടനാ നേതാവ് നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ സൂര്യ ഒരു ജനനേതാവായി മാറുമെന്നും ആരാധകർ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കണമെന്നുമുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു പ്രസംഗം. ഇത് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമാ ലോകത്തും വലിയ ചർച്ചയായി മാറി.
എന്നാൽ, നിലവിൽ സൂര്യയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന ചിന്തകളില്ലെന്നും സിനിമയിലും തന്റെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ 'അഗരം ഫൗണ്ടേഷന്റെ' പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മാത്രമാണ് താരം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ സൂര്യയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരാധക സംഘടനകൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ ചുവടുവെപ്പിന് പിന്നാലെ സിനിമാ ലോകത്തുനിന്ന് അടുത്തതായി ആര് വരും എന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൂര്യയുടെ പേരിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നതും ഇപ്പോൾ അതിന് വിരാമമായതും.