അദാനി പോർട്സ് യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ ലിക്വിഡ് സ്റ്റോറേജ് കമ്പനിയായ 'ഇവോസ്' സ്വന്തമാക്കുന്നു; കരാർ 2.56 ബില്യൺ യൂറോയ്ക്ക്
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ലോജിസ്റ്റിക്സ് രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റവുമായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ തുറമുഖ വികസന കമ്പനിയായ അദാനി പോർട്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ ലിമിറ്റഡ് (APSEZ). യൂറോപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതന്ത്ര ലിക്വിഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്പറേറ്ററായ 'ഇവോസ് ബി.വി' (Evos B.V.) കമ്പനിയെ 2.56 ബില്യൺ യൂറോയ്ക്ക് (ഏകദേശം 23,000 കോടിയിലധികം രൂപ) അദാനി പോർട്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
ഇഗ്നിയോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പാർട്നേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇവോസിന്റെ 100 ശതമാനം ഓഹരികളും അദാനി പോർട്സ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. നെതർലാൻഡ്സ്, ജർമ്മനി, ബെൽജിയം, സ്പെയിൻ, മാൾട്ട തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലായി ഇവോസിന് 8 വലിയ ലിക്വിഡ് സ്റ്റോറേജ് ടെർമിനലുകളുണ്ട്.
ഈ ഏറ്റെടുക്കലിലൂടെ യൂറോപ്യൻ ഊർജ്ജ മേഖലയിലും സംഭരണ ശൃംഖലയിലും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ അദാനി പോർട്സിന് സാധിക്കും. പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങൾക്കൊപ്പം സുസ്ഥിര വ്യോമയാന ഇന്ധനം (SAF), ബയോഫ്യൂവൽ, മെഥനോൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ തലമുറ ഇന്ധനങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിലും ഇവോസ് മുന്നിലാണ്. regulatory അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അടുത്ത 15 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.