ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പരസ്യം; മെറ്റയോട് വിശദീകരണം തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ദൃശ്യങ്ങൾ (CSAM) പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മാതൃ കമ്പനിയായ മെറ്റയോട് (Meta) വിശദീകരണം തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഐടി മന്ത്രാലയത്തോട് മെറ്റാ അധികൃതരെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടാൻ കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് നിർദ്ദേശം നൽകി.
ബിബിസി (BBC Eye) നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളുടെ ലിങ്കുകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'റേപ്പ് വീഡിയോ', 'ചൈൽഡ് വീഡിയോ' തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ പരസ്യമായി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം ലിങ്കുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. കേവലം 99 രൂപയ്ക്ക് വരെ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കാണ് ഈ പരസ്യങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
പരസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫിൽട്ടറുകളും ഹ്യൂമൻ റിവ്യൂ പ്രക്രിയകളും മറികടന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഐടി മന്ത്രാലയം (MeitY) വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും. ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലും മെറ്റയ്ക്ക് സംഭവിച്ച വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രാലയം ചോദ്യം ചെയ്യും.
അതേസമയം, സംഭവത്തോട് പ്രതികരിച്ച മെറ്റാ വക്താവ്, കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങളോട് തങ്ങൾക്ക് 'സീറോ ടോളറൻസ്' (Zero Tolerance) നയമാണുള്ളതെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി പരസ്യങ്ങളും അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അക്കൗണ്ടുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും മെറ്റാ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ ഐടി നിയമപ്രകാരം (IT Act, Section 67B) കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും കൈവശം വെക്കുന്നതും കഠിനമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ്.