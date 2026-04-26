എഎപി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതോടെ രാഘവ് ഛദ്ദയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അൺഫോളോ ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ; പോയവരിൽ കൂടുതലും ജെന്സികൾ
എഎപി വിട്ട് ബിജെപിയില് ചേര്ന്നതിന് പിന്നാലെ രാജ്യസഭാ എംപി രാഘവ് ഛദ്ദയെ അണ്ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രതിഷേധം. ബിജെപിയില് ചേരുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനകം രാഘവ് ഛദ്ദയെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് മാത്രം അണ്ഫോളോ ചെയ്തത്. ഇന്നലെ 14.6 മില്യണ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഛദ്ദയുടെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടില് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 13.5 മില്യണായി കുറഞ്ഞു.
രാഘവ് ഛദ്ദയെ അണ്ഫോളോ ചെയ്യാന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിയ രീതിയില് ക്യാംപെയ്നും നടക്കുന്നുണ്ട്. ‘unfollowRaghavChadha’ എന്ന ഹാഷ്ടാഗും ഇതിനോടകം ട്രെൻഡിങ്ങായി കഴിഞ്ഞു. ബിജെപിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ മോദിയെ വിമര്ശിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളെല്ലാം രാഘവ് ഛദ്ദ എക്സില് നിന്നുള്പ്പെടെ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
രാഘവ് ഛദ്ദ അടക്കം പഞ്ചാബിലെ ഏഴ് രാജ്യസഭ എംപിമാർ ആണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബിജെപിയിൽ ചേരുകയാണെന്നും രാഘവ് ഛദ്ദ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അശോക മിത്തൽ, സന്ദീപ് പഥക്ക് എന്നിവരുൾപ്പെടെയാണ് എഎപി ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യസഭയിലെ എഎപി എംപിമാരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി ചുരുങ്ങി.