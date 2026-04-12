ബംഗാൾ വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയും; വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് സി.ഇ.ഒ; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്തയച്ചു
Apr 12, 2026, 10:02 IST
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കനക്കുന്നതിനിടെ, സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി മഹാരാഷ്ട്ര ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറും രംഗത്ത്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിന് (Special Intensive Revision) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധി വളരെ കുറവാണെന്നും ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര സി.ഇ.ഒ എസ്. ചൊക്കലിംഗം കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്തയച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സമയക്കുറവ്: 2025 നവംബറിൽ അയച്ച കത്തിൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുൻപ് നടന്ന ഇത്തരമൊരു നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ 13 മാസമെടുത്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ സമയക്രമം പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
- ബംഗാൾ വിവാദം: ബംഗാളിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ആശങ്ക പുറത്തുവരുന്നത്.
- മാപ്പിംഗ് വെല്ലുവിളി: നിലവിലെ വോട്ടർമാരെ 2002-ലെ ഡാറ്റയുമായി ഒത്തുനോക്കുന്ന (Mapping) പ്രക്രിയ അതീവ സങ്കീർണ്ണവും സമയം എടുക്കുന്നതുമാണെന്ന് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- നിലവിലെ അവസ്ഥ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പല ജില്ലകളിലും നിലവിൽ 30-35 ശതമാനം ജോലികൾ മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് സൂചന.
അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മെയ് 4-ന് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമേ അടുത്ത ഘട്ട പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.