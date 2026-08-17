സി.ജെ.പിയ്ക്ക് പിന്നാലെ 'ദിമാഗി നക്സൽ പാർട്ടി; പരിഹാസ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ വിപ്ലവമോ
ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 'ദിമാഗി നക്സൽ' (ബുദ്ധിജീവി നക്സലുകൾ) എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയത്. കാടുകളിലെ സായുധ നക്സലിസത്തെ നേരിടുന്നതിൽ സർക്കാർ വലിയ വിജയം നേടിയെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 'ദിമാഗി നക്സലുകൾ' പതിയിരിപ്പുണ്ടെന്നും, ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഈ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി:
ജയറാം രമേശ് (കോൺഗ്രസ്): മുൻപ് 'അർബൻ നക്സൽ' എന്ന് വിളിച്ചവർ ഇപ്പോൾ 'ദിമാഗി നക്സൽ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിരാശയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പി. ചിദംബരം (കോൺഗ്രസ്): താൻ ഒരു 'ദിമാഗി നക്സൽ' ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതികരിച്ചു.
സൗരവ് ദാസ് (CJP വക്താവ്): സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെയും വീഴ്ചകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കളെ 'നക്സലുകൾ' എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തരംഗമായി 'ദിമാഗി നക്സൽ പാർട്ടി'
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ‘Dimagi Naxal Party’ എന്ന പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അക്കൗണ്ടിന് 2 ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് ലഭിച്ചു.
ഇടയ്ക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തി.
ആക്ഷേപഹാസ്യവും (Satire) കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുമാണ് ഈ പേജിലെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം.
'സറ്റയറിക്കൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്': ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ യുവജന തരംഗം
മേയ് മാസത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) തുടക്കമിട്ട സറ്റയറിക്കൽ പ്രതിഷേധ ശൈലിയുടെ തുടർച്ചയാണ് 'ദിമാഗി നക്സൽ പാർട്ടി'യും. മുൻപ് 'റിസർവേഷൻ ഹട്ടാവോ ആന്ദോളൻ' പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളും സമാനമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
നേരിട്ടുള്ള തെരുവ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പരിഹാസവും ട്രോളുകളും ആയുധമാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അധികാരികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ശൈലി GenZ തലമുറയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധ മാർഗ്ഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.