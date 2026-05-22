ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ കരുത്ത് കൂട്ടി 'അഗ്നി-1'; ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരം
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ ഹ്രസ്വദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലായ 'അഗ്നി-1' (Agni-1) വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഒഡീഷയിലെ ചാന്ദിപ്പൂരിലുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ (ITR) നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോഴ്സസ് കമാൻഡിന്റെ (Strategic Forces Command) മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പരീക്ഷണം നടന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
മിസൈലിന്റെ സാങ്കേതികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷണം പൂർത്തിയായത്. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കൃത്യതയാർന്ന ഗതിനിർണ്ണയ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള അഗ്നി-1 മിസൈൽ, രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതാണ്.
ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കൃത്യമായി ഭേദിക്കാനുള്ള മിസൈലിന്റെ ശേഷി വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. പരീക്ഷണം വൻ വിജയമായതോടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.