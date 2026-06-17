ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് സമുദ്രസുരക്ഷയിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ മോദി
എവിയൻ (ഫ്രാൻസ്): യു.എസ് പ്രെസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി നടത്താനിരിക്കുന്ന നിർണായക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി സമുദ്രസുരക്ഷയിലും നാവികരുടെ സുരക്ഷയിലും ശക്തമായ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയുടെ ഔട്ട്റീച്ച് സെഷനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ (Middle East) സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക-മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്.
കടൽമാർഗ്ഗമുള്ള വ്യാപാര പാതകളുടെ സുരക്ഷയും കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഒന്നിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെയുണ്ടായ സമുദ്ര സംഘർഷങ്ങളിൽ നിരവധി ഇന്ത്യൻ നാവികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകാനിടയായ സാഹചര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ആഗോള സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പങ്കാളിത്തങ്ങൾ തുല്യതയിലും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിലുമാണ് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ രൂപീകരിച്ച പുതിയ സമാധാന ധാരണകളെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) വഴി വീണ്ടും ചരക്കുകപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാൻ തുടങ്ങിയത് ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നും ഇന്ത്യ വിലയിരുത്തുന്നു.
പതിനാറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള മോദി-ട്രംപ് നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഈ സമുദ്രസുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തവും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാകുമെന്നാണ് സൂചന.