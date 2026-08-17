സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി വൻ ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി തകർത്തു; ഐഎസ്ഐ പിന്തുണയുള്ള ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്ക് തകർത്തെന്ന് അമിത് ഷാ
ന്യൂഡൽഹി: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്ത് വൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിട്ട പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഐഎസ്ഐ (ISI) പിന്തുണയുള്ള ഭീകര ശൃംഖലയെ ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേന തകർത്തു. 'ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്ക്' (Shahzad Bhatti Network) എന്ന ഭീകരസംഘടനയുടെ പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തെ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നടന്ന സംയുക്ത തിരച്ചിലിൽ 200-ലധികം ഭീകരരെയും സഹായികളെയും സുരക്ഷാ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് 12-നാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസിന്റെയും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും ഏകോപനത്തോടെ നിർണായകമായ ഈ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് ഐഇഡി (IED) സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ, പാകിസ്ഥാൻ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഗ്രനേഡുകൾ, പിസ്റ്റളുകൾ, തടിയുണ്ടകൾ, ഹെരഗിരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം 80-ലധികം എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും അമിത് ഷാ അറിയിച്ചു.
ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ 'സീറോ ടോളറൻസ്' (Zero Tolerance) നയത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഈ നടപടിയെന്നും, രാജ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ മികച്ച ഏകോപനത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.