അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം: സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്താൻ ബോയിംഗ് 787 സിമുലേറ്റർ പരിശോധന വേണമെന്ന് പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടന
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ വർഷം അഹമ്മദാബാദിലുണ്ടായ എയർ ഇന്ത്യ (AI-171) വിമാനാപകടത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക സാങ്കേതിക ഘടകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി ബോയിംഗ് 787 സിമുലേറ്റർ പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്ന് പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടനയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്സ് (FIP) ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയോടാണ് (AAIB) പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടന ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2025 ജൂൺ 12-ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും ലണ്ടനിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിംഗ് 787-8 ഡ്രീംലൈനർ വിമാനം തകർന്നു വീണ് 260 പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അപകടം നടന്ന് ഒരു വർഷം തികയുന്ന വേളയിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് AAIB കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇടക്കാല പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടന പുതിയ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
വിമാനത്തിന്റെ അടിയന്തര ഊർജ്ജ സംവിധാനമായ 'റാം എയർ ടർബൈൻ' (RAT) പ്രവർത്തനക്ഷമമായതും, ഇന്ധന നിയന്ത്രണ സ്വിച്ചുകളുടെ (Fuel Control Switch) ചലനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിയന്ത്രിത സിമുലേറ്റർ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് പൈലറ്റുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിമാനത്തിന്റെ രണ്ട് എഞ്ചിനുകളും ഒരേസമയം തകരാറിലാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി വൈദ്യുതി/ഹൈഡ്രോളിക് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 'RAT' സംവിധാനം സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
അപകടസമയത്ത് യാത്രക്കാർ കേട്ട വലിയ ശബ്ദം, ക്യാബിനിലെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞത്, ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കൂട്ടിവായിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണമെന്നും, സിമുലേറ്റർ പരിശോധനയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ നിരീക്ഷകനായി പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നും പൈലറ്റ് സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായേക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാറോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ആണോ അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.