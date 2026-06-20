അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടം; പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടന: സിമുലേറ്റർ പരിശോധന വേണമെന്ന് ആവശ്യം
ന്യൂഡൽഹി: അഹമ്മദാബാദ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടത്തെക്കുറിച്ച് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (AAIB) പുറത്തുവിട്ട പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടനയായ 'ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്സ്' (FIP) രംഗത്ത്. റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളുണ്ടെന്നും വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും സംഘടന ആരോപിച്ചു.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനത്തിന്റെ രണ്ട് എഞ്ചിനുകളും പരാജയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് വലിയൊരു വൈദ്യുത തകരാർ (Electrical Failure) ഉണ്ടായിരുന്നതായും, ഇത് റിപ്പോർട്ടിൽ മനഃപൂർവം അവഗണിച്ചതായും പൈലറ്റുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിമാനത്തിലെ ബാക്കപ്പ് സംവിധാനമായ റാറ്റ് (RAT - Ram Air Turbine) പ്രവർത്തനക്ഷമമായ സമയരേഖ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ തെറ്റാണെന്നും പൈലറ്റ് അസോസിയേഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അപകടത്തിൽ പൈലറ്റുമാർ മരണപ്പെട്ടതിനാൽ അവരുടെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സമഗ്രമായ സിമുലേറ്റർ പരിശോധനകൾ (Simulator Tests) നടത്താതെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടാൽ, ദുരന്തത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും മരിച്ച പൈലറ്റുമാരുടെ മേൽ കെട്ടിവെച്ച് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എഫ്.ഐ.പി (FIP) പ്രസിഡന്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സി. രൺധാവ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിമാന നിർമാതാക്കളെയും എയർലൈൻ കമ്പനിയെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടർനടപടികൾക്കായി പൈലറ്റുമാരുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വിപുലമായ സിമുലേറ്റർ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടന സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 12-നാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഉടൻ എയർ ഇന്ത്യയുടെ AI 171 വിമാനം തകർന്നു വീണ് പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ 260 പേർ മരണപ്പെട്ടത്.