ഭീകരമുക്ത മേഖലയ്ക്കായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (SCO) ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കാളിയാകാനും മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം ശക്തമാക്കാനുമായി യാത്രതിരിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഭീകരവാദം, വിഘടനവാദം, തീവ്രവാദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തമായ ഒരു മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്ന സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
സുരക്ഷയും കണക്റ്റിവിറ്റിയും: സുരക്ഷ (Security), കണക്റ്റിവിറ്റി (Connectivity), അവസരങ്ങൾ (Opportunity) എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് എസ്സിഒ (SCO) ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം: ഓഗസ്റ്റ് 29-30 തീയതികളിൽ താഷ്കെൻ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, ഉസ്ബെക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഷൗക്കത്ത് മിർസിയോയേവുമായി വ്യാപാരം, ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി, പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജ മേഖല എന്നിവയിലെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും.
എസ്സിഒ ഉച്ചകോടി (SCO Summit): തുടർന്ന് ബിഷ്കെക്കിൽ നടക്കുന്ന 26-ാമത് എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും.
സാംസ്കാരിക ബന്ധം: താഷ്കെന്റിലെ ശാസ്ത്രി മെമ്മോറിയലും മഹാത്മാഗാന്ധി സെന്ററും പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിക്കും. കൂടാതെ കിർഗിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന 'വേൾഡ് നൊമാഡ് ഗെയിംസ്' (World Nomad Games) ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും.
മേഖലയിലെ സമാധാനം, സ്ഥിരത, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നിവ കൈവരിക്കാൻ ഈ മധ്യേഷ്യൻ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.