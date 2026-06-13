അസമിൽ വ്യോമസേന വിമാനപകടം; പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ മരിച്ചു: സഹപൈലറ്റിന് പരിക്ക്
ജോർഹട്ട്: അസമിലെ ജോർഹട്ടിലുള്ള റോറിയ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ (IAF) ചരക്കുവിമാനം തകർന്നുവീണു. ലാൻഡിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മരണപ്പെട്ടു. വിമാനത്തിന്റെ സഹപൈലറ്റ് (Co-pilot) അപകടത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പതിവ് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി എത്തിയ 'AN-32' ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. റൺവേയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിന് തീപിടിക്കുകയും നിയന്ത്രണം വിട്ട് തകർന്നു വീഴുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. റൺവേയ്ക്ക് പുറത്താണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്.
അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ വ്യോമസേനയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് (Court of Inquiry) ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ മോശം കാലാവസ്ഥയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ.
വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താവളങ്ങളിലൊന്നാണ് അസമിലെ ജോർഹട്ട് എയർബേസ്. ഇവിടെ ലാൻഡിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ ഈ ദുരന്തം വ്യോമസേനയെ വലിയ രീതിയിൽ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്തരിച്ച വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വ്യോമസേന അനുശോചനം അറിയിച്ചു.