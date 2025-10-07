എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകട അന്വേഷണം ശുദ്ധം; അട്ടിമറിയില്ലെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ. രാം മോഹൻ നായിഡു
ന്യൂഡൽഹി: അടുത്തിടെയുണ്ടായ എയർ ഇന്ത്യ AI 171 വിമാനാപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ യാതൊരുവിധ അട്ടിമറിയോ കൃത്രിമമോ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ. രാം മോഹൻ നായിഡു വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തിന്റെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നു വന്ന ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"അന്വേഷണം വളരെ ശുദ്ധവും സമഗ്രവുമായ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൽ കൃത്രിമങ്ങളോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോ നടക്കുന്നില്ല," മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (AAIB) സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്വേഷണം "സുതാര്യവും സ്വതന്ത്രവും ആരുടെയും സ്വാധീനമില്ലാത്തതുമാണ്" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് അന്തിമ നിഗമനമല്ലെന്നും, കൃത്യമായ കാരണം അറിയാൻ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടനയായ എയർലൈൻ പൈലറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ALPA India) AAIB-യുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് "തിടുക്കത്തിൽ", "സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി" തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ നിഷ്പക്ഷത ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് വ്യോമയാന മന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ നടപടികളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.