എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടം; എൻജിൻ പരിശോധന പൂർത്തിയായില്ല: അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വൈകും
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ വർഷം അഹമ്മദാബാദിലുണ്ടായ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടത്തിന്റെ അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വർഷത്തെ സമയപരിധി ലംഘിക്കപ്പെടുമെന്ന് സൂചന. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബോയിങ് 787 വിമാനത്തിന്റെ എൻജിൻ പരിശോധനകൾ അമേരിക്കയിൽ ഇനിയും പൂർത്തിയാകാനുള്ളതിനാലാണ് റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നത്. ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ AI-171 വിമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 12-നാണ് അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം തകർന്നുവീണത്. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സമീപത്തെ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലുണ്ടായിരുന്നവരും ഉൾപ്പെടെ 260 പേർ ഈ ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപകടം നടന്ന് ഒരു വർഷത്തിനകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ആഴ്ച തന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (AAIB) ഒരു ഇടക്കാല സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടേക്കും. വിമാനത്തിന്റെ 'ജിഇ എയറോസ്പേസ്' (GE Aerospace) എൻജിനുകൾ പൂർണ്ണമായി അഴിച്ചുപരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് യു.എസിൽ വെച്ചുള്ള ഈ പരിശോധന പൂർത്തിയാകാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത്. അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിമാനം പറന്നുയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ എൻജിനുകളിലേക്കുള്ള ഇന്ധന प्रवाहം (Fuel flow) പെട്ടെന്ന് നിലച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കോക്പിറ്റിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും പൈലറ്റ് മനഃപൂർവ്വം ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്തതാകാം എന്നൊരു സംശയം യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉയർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, കൃത്യമായ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പൈലറ്റ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന വാദങ്ങൾക്കെതിരെ പൈലറ്റുമാരുടെ സംഘടനയായ 'ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്സ്' രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബോയിങ്ങിൽ നിന്നും എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.