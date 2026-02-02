എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി; തകരാർ ഇന്ധന സ്വിച്ചിന്: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്വേഷണം
Feb 2, 2026, 21:18 IST
ബെംഗളൂരു: ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിംഗ് 787-8 (ഡ്രീംലൈനർ) വിമാനം ഇന്ധന നിയന്ത്രണ സ്വിച്ചിലെ (Fuel Control Switch) സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലുണ്ടായ സമാനമായ വിമാനാപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അധികൃതർ ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- തകരാർ കണ്ടെത്തിയത്: ലണ്ടനിലെ ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങവെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ധന സ്വിച്ചിൽ തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച് 'റൺ' (RUN) പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാതെ തനിയെ 'കട്ട് ഓഫ്' (CUTOFF) പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു.
- കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപകടവുമായുള്ള ബന്ധം: 2025 ജൂണിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം തകർന്നു വീണ് 260 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ആ അപകടത്തിന്റെ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ, വിമാനം ടേക്ക്-ഓഫ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ തനിയെ 'കട്ട് ഓഫ്' ആയതാണ് എൻജിൻ നിശ്ചലമാകാൻ കാരണമായതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
- അധികൃതരുടെ നടപടി: പൈലറ്റിന്റെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് വിമാനം ഉടൻ തന്നെ സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കി. നിലവിൽ വിമാനം വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനെ (DGCA) വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബോയിംഗ് കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോധന തുടരുകയാണെന്നും എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
- യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ: യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണനയെന്നും തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാതെ വിമാനം വീണ്ടും പറത്തില്ലെന്നും എയർ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ബോയിംഗ് വിമാനങ്ങളിലെ ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഡിജിസിഎ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. അന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും സമാനമായ പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.