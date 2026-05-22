എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്റെ എൻജിന് തീപിടിച്ചതായി സൂചന; ഡൽഹിയിൽ അടിയന്തിര ലാൻഡിംഗ്: യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ
ന്യൂഡൽഹി: ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം എഞ്ചിന് തീപിടിച്ചെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തിരമായി നിലത്തിറക്കി. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 9.30ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 171 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
എയർ ഇന്ത്യയുടെ AI 2802 എയർബസ് എ320 വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ (ഫൈനൽ അപ്രോച്ച്) വിമാനത്തിന്റെ ഒരു എഞ്ചിനിൽ തീപിടിച്ചതായി കോക്ക്പിറ്റിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് (ഫയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ) ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പൈലറ്റുമാർ ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹി എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളുമായി (ATC) ബന്ധപ്പെടുകയും വിമാനത്താവളത്തിൽ പൂർണ്ണ അടിയന്തരാവസ്ഥ (Full Emergency) പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
റൺവേ 29R-ൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്ത വിമാനത്തിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കി. തുടർന്ന് റൺവേയിൽ നിന്ന് വിമാനം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച ശേഷമാണ് മറ്റ് വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചത്.
എഞ്ചിനിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായോ അതോ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണോ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം വന്നതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എയർ ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
മറ്റൊരു സംഭവം: ഇതേ ദിവസം രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയ മറ്റൊരു എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം (AI 2651) ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിന്റെ പിൻഭാഗം റൺവേയിൽ ഇടിച്ചിരുന്നു (Tail Strike). ഈ വിമാനവും നിലവിൽ പരിശോധനകൾക്കായി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.