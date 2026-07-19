​എയർ ഇന്ത്യയുടെ പുത്തൻ വിമാനങ്ങളിൽ പറക്കാം; അടുത്ത 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ 60 വിമാനങ്ങൾ കൂടി നിരത്തിലേക്ക്

By  Metro Desk Jul 19, 2026, 21:09 IST
എയർ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി: യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മികച്ചതും അത്യാധുനികവുമായ യാത്രാനുഭവം സമ്മാനിക്കാൻ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള എയർ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നു. അടുത്ത 18 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 50 മുതൽ 60 വരെ പുത്തൻ വിമാനങ്ങളാണ് എയർ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ സർവീസുകളുടെ ഭാഗമാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആഗോള വ്യോമയാന രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കമ്പനിയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

​തങ്ങളുടെ വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും 50 മുതൽ 60 വരെ വിമാനങ്ങൾ വീതം സ്വന്തമാക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കുള്ള ചെറിയ വിമാനങ്ങളും (Narrow-body), അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്കായുള്ള വലിയ വിമാനങ്ങളും (Wide-body) ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:

ലക്ഷ്യം: അടുത്ത ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ 60 പുതിയ വിമാനങ്ങൾ.

വലിയ മാറ്റം: പഴയ വിമാനങ്ങളുടെ ഉൾഭാഗം (Retrofit) പൂർണ്ണമായി നവീകരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ സർവീസുകൾ: പുതിയ വിമാനങ്ങൾ എത്തുന്നതോടെ ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകളിൽ വിമാന സർവീസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും

​നിലവിൽ ബോയിങ് 787 ഡ്രീംലൈനർ വിമാനങ്ങളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു വരികയാണ്. പുതിയ വിമാനങ്ങൾ എത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ റൂട്ടുകളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ സർവീസുകൾ വിപുലീകരിക്കാനും, യാത്രക്കാർക്ക് ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും എയർ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും.

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