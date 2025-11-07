എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ തകരാർ; ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നൂറിലേറെ വിമാനങ്ങൾ വൈകി

By MJ DeskNov 7, 2025, 10:22 IST
flight

എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നൂറിലേറെ വിമാനങ്ങൾ വൈകി. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 

ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനികളെ ബന്ധപ്പെടാൻ യാത്രക്കാർക്ക് നിർദേശമുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് നേരിട്ട പ്രയാസം പരിഹരിക്കാൻ ജീവനക്കാർ എല്ലാവിധ സഹായവും നൽകുന്നതായി എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. 

അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദിക്കുന്നതായും എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ഓൺലൈനായി വിമാനത്തിന്റെ സമയം പരിശോധിക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like