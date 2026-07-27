"വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ എകെ-47 വെടിയുതിർത്തു, ഈ സംവിധാനം ക്രൂരമാണ്": ബീഹാറിലെ പൊലീസ് നടപടിയിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: ബീഹാറിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഈ ഭരണകൂടം തികച്ചും ക്രൂരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
ബീഹാറിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ എകെ-47 തോക്കുകളിൽ നിന്ന് വെടിയുതിർത്തുവെന്നും നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിലൂടെ (X) പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കില്ലെന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ വാഗ്ദാനം എവിടെപ്പോയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.
"ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ പ്രയോഗിച്ചു, ബീഹാറിലാകട്ടെ എകെ-47 തോക്കുകളും. ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഡൽഹി തുടങ്ങി എവിടെയായാലും ഒരേ രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയണം," രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിദ്യാർത്ഥികളെ അടിച്ചമർത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾക്കും പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നത്.