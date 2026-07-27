​"വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ എകെ-47 വെടിയുതിർത്തു, ഈ സംവിധാനം ക്രൂരമാണ്": ബീഹാറിലെ പൊലീസ്‌ നടപടിയിൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി

By  Metro Desk Jul 27, 2026, 12:13 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ബീഹാറിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ്‌ നടത്തിയ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഈ ഭരണകൂടം തികച്ചും ക്രൂരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

​ബീഹാറിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ എകെ-47 തോക്കുകളിൽ നിന്ന് വെടിയുതിർത്തുവെന്നും നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിലൂടെ (X) പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കില്ലെന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ വാഗ്ദാനം എവിടെപ്പോയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.

​"ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ പ്രയോഗിച്ചു, ബീഹാറിലാകട്ടെ എകെ-47 തോക്കുകളും. ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഡൽഹി തുടങ്ങി എവിടെയായാലും ഒരേ രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയണം," രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​വിദ്യാർത്ഥികളെ അടിച്ചമർത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾക്കും പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നത്. 

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