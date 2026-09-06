പഠനത്തോടൊപ്പം കളിയും പ്രധാനം: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്ദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
ന്യൂഡൽഹി: പഠനത്തോടൊപ്പം കായികരംഗത്തും സർഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കാളികളാകാൻ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. "കളിക്കൂ, സൃഷ്ടിക്കൂ, സജീവമായിരിക്കൂ" (Play, Create, Stay Active) എന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പങ്കുവെച്ചത്.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്രമായ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് കായികക്ഷമതയും ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പുസ്തകങ്ങളിലെ അറിവുകൾക്കപ്പുറം കളിസ്ഥലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും മാനസികാരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾക്കും മുന്നിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറ, ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾക്കും വിനോദങ്ങൾക്കുമായി സമയം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതികളും സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകളും വളർത്തിയെടുക്കാൻ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.