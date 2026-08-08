യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് സേവന നിരക്ക് ഈടാക്കാൻ ഭേദഗതി: ആർക്കൊക്കെ ബാധകം? അറിയേണ്ട വിവരങ്ങൾ
ന്യൂഡൽഹി: ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നുകൊണ്ട് യുപിഐ (UPI) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്ക് സേവന നിരക്കുകൾ ഈടാക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്കും സേവന ദാതാക്കൾക്കും അനുമതി നൽകുന്ന നിയമഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കി. പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ടിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയോടെ, ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 'സീറോ എംഡിആർ' (Zero MDR) നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണ്.
സൗജന്യ യുപിഐ ഇടപാടുകൾ പൂർണമായി നിർത്തലാക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിൽ, സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളെയും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും ഇത് യാതൊരു വിധത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ: ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് (P2P): വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പണമിടപാടുകൾക്കും ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ക്യു.ആർ (QR) കോഡ് പേയ്മെന്റുകൾക്കും പൂർണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും.
ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ (Small Merchants): വാർഷിക വിറ്റുവരവ് ₹1.5 കോടിയിൽ താഴെയുള്ള ചെറുകിട വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് നിരക്ക് ഈടാക്കില്ല.
വൻകിട ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ (P2M): ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ( ₹2,000-ന് മുകളിലുള്ള) വൻകിട ബിസിനസ്സ്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, ബ്രാൻഡഡ് ഷോറൂം പേയ്മെന്റുകൾക്ക് വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് 0.25% മുതൽ 0.5% വരെ 'മർച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്' (MDR) ഈടാക്കിയേക്കും.
ആർബിഐയും (RBI) പേയ്മെന്റ് കൗൺസിലും പറയുന്നത്
ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ശൃംഖല തടസ്സമില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്കും ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും വലിയ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. സിസ്റ്റത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും നിലനിർത്താൻ സുസ്ഥിരമായ വരുമാന മാതൃക ആവശ്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഭേദഗതി കൊണ്ടു വന്നത്.
എങ്കിലും, പേയ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (PCI) പുറത്തുവിട്ട വിശദീകരണപ്രകാരം, യുപിഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും ഉണ്ടാകില്ല.
ചുരുക്കത്തിൽ
ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും യുപിഐ വഴിയുള്ള പണമിടപാടുകൾ മുൻപത്തെപ്പോലെ തന്നെ സൗജന്യമായി തുടർന്നു ഉപയോഗിക്കാം. വലിയ തോതിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും സേവന നിരക്കിന്റെ പരിധിയിൽ വരിക.