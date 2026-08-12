വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് അമിത് ഷാ; പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥന
പാർലമെന്റിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷത്തിന് 24 മണിക്കൂർ ചർച്ചാ സമയം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും, ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഓരോ വിഷയത്തിലും വിശദമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "I want to tell the Opposition: submit a letter to the Speaker by 2:00 PM, we will start the discussion at 3:00 PM, and I will provide answers to everything by 3:00 PM tomorrow. There are established rules and procedures for… pic.twitter.com/Q8ZdZfvxdW— ANI (@ANI) August 12, 2026
പാർലമെന്റ് നടപടികൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 3 മണി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് അമിത് ഷാ അറിയിച്ചു.
ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കാമെന്നും, ചർച്ചയുടെ അവസാനം അവയ്ക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി