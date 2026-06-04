ടിഎംസി പിളർപ്പിന് പിന്നിൽ അമിത് ഷായും സുവേന്ദു അധികാരിയും; തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ കരുനീക്കങ്ങളെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത്

By  Metro Desk Updated: Jun 4, 2026, 11:58 IST
Sanjay Rawat

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) നേരിടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്കും പാർട്ടിയിലെ പിളർപ്പിനും പിന്നിൽ ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളാണെന്ന് ശിവസേന (ഉദ്ധവ് വിഭാഗം) നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയുമാണ് ടിഎംസിയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

​പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ 28 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് മമതാ ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി 58 വിമത എംഎൽഎമാർ തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം വൻ പ്രതിസന്ധിയിലായത്.

​ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് ടിഎംസിയിൽ ഈ പിളർപ്പ് എൻജിനീയറിങ് ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഋതബ്രത ബാനർജിയും ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടിയിൽ നാടകീയമായ പിളർപ്പ് സംഭവിച്ചതെന്നും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് റാവത്തിന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

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