ആനന്ദ് നഗർ പിജി പീഡനക്കേസ്: കുറ്റകൃത്യം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചു; പ്രതിക്ക് കാലിൽ വെടിയേറ്റു
അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള ആനന്ദ് നഗറിലെ പേയിംഗ് ഗസ്റ്റ് (പിജി) കേന്ദ്രത്തിൽ യുവതിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്സിലെ പ്രതിക്ക് പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റു. തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റകൃത്യം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതി പോലീസിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും തുടർന്ന് വെടിയേറ്റതും.
സംഭവത്തിന്റെ വിവരണം
ആനന്ദ് നഗറിലെ പിജി കെട്ടിടത്തിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പ്രതി, ടെറസ്സിൽ വെച്ച് യുവതിയെ അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ പിടിയിലായ പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പോലീസ് സംഘം കൊണ്ടുപോയി.
തെളിവെടുപ്പിനിടെ പ്രതി പെട്ടെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുകയും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് സ്വയംരക്ഷയ്ക്കും പ്രതിയെ കീഴടക്കുന്നതിനുമായി പോലീസ് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. വെടിവെയ്പ്പിൽ പ്രതിയുടെ കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്.
പരിക്കേറ്റ പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.