ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീതിയിൽ ആന്ധ്രയും ഒഡീഷയും; വിശാഖപട്ടണത്തിന് 170 കി.മീ അടുത്തേക്ക്, യാനത്തിന് സമീപം കരതൊടും: നേപ്പാളിലും കനത്ത ജാഗ്രത

By  Metro Desk Oct 27, 2026, 16:59 IST
കടൽ

വിശാഖപട്ടണം / അമരാവതി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തേക്ക് വീശിയടിക്കുന്നു. നിലവിൽ വിശാഖപട്ടണത്തിന് ഏകദേശം 170 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ്, പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ യാനത്തിന് సమీപമുള്ള തീരത്ത് വൈകാതെ കരതൊടുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (IMD) കണക്കുകൂട്ടൽ.

​കരതൊടുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറിൽ 100 മുതൽ 140 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും അതിതീവ്ര മഴയും പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ: ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ തീരങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു വരുന്നു. എൽ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF), സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾ എന്നിവ പൂർണ സജ്ജമാണ്.

നേപ്പാളിൽ ജാഗ്രത: ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത മുൻനിർത്തി നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി രാജ്യത്തുടനീളം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി.

ഗതാഗത തടസ്സം: ആന്ധ്രയുടെയും ഒഡീഷയുടെയും തീരദേശ മേഘലകളിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ-വിമാന സർവീസുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിരവധി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധം: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്താൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

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