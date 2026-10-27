ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീതിയിൽ ആന്ധ്രയും ഒഡീഷയും; വിശാഖപട്ടണത്തിന് 170 കി.മീ അടുത്തേക്ക്, യാനത്തിന് സമീപം കരതൊടും: നേപ്പാളിലും കനത്ത ജാഗ്രത
വിശാഖപട്ടണം / അമരാവതി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തേക്ക് വീശിയടിക്കുന്നു. നിലവിൽ വിശാഖപട്ടണത്തിന് ഏകദേശം 170 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ്, പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ യാനത്തിന് సమీപമുള്ള തീരത്ത് വൈകാതെ കരതൊടുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (IMD) കണക്കുകൂട്ടൽ.
കരതൊടുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറിൽ 100 മുതൽ 140 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും അതിതീവ്ര മഴയും പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ: ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ തീരങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു വരുന്നു. എൽ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF), സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾ എന്നിവ പൂർണ സജ്ജമാണ്.
നേപ്പാളിൽ ജാഗ്രത: ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത മുൻനിർത്തി നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി രാജ്യത്തുടനീളം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി.
ഗതാഗത തടസ്സം: ആന്ധ്രയുടെയും ഒഡീഷയുടെയും തീരദേശ മേഘലകളിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ-വിമാന സർവീസുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിരവധി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധം: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്താൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.