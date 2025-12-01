ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് അനിൽ അംബാനി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു

By Metro DeskDec 1, 2025, 19:59 IST
അനിൽ അംബാനി

വ്യവസായിയായ അനിൽ അംബാനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും (RCom) എടുത്ത വായ്പാ അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രോഡ് (തട്ടിപ്പ്) എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ബി.ഐ) വർഗ്ഗീകരിച്ചതിനെതിരെ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

​എസ്.ബി.ഐയുടെ ഈ നടപടി ശരിവെച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് അംബാനി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

  • സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുക്കം:
    • ​2025 ജൂൺ 13-നാണ് എസ്.ബി.ഐ. റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ അക്കൗണ്ട് 'ഫ്രോഡ്' എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അന്നത്തെ ചെയർമാനായിരുന്ന അനിൽ അംബാനിയുടെ പേര് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് (RBI) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്.
    • ​ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അനിൽ അംബാനി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയും മതിയായ രേഖകൾ നൽകാതെയുമാണ് എസ്.ബി.ഐ. ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും, ഇത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
    • ​എന്നാൽ 2025 ഒക്ടോബർ 3-ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അംബാനിയുടെ ഹർജി തള്ളുകയും എസ്.ബി.ഐയുടെ നടപടിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.
    • ​ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെയാണ് അനിൽ അംബാനി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
    • ​കേസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി ഇതുവരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

    .

    ​എസ്.ബി.ഐ.യുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് സി.ബി.ഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2,929.05 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് എസ്.ബി.ഐ. പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫണ്ടിന്റെ ദുരുപയോഗവും വായ്പാ കരാറുകളുടെ ലംഘനവുമാണ് തട്ടിപ്പ് വർഗ്ഗീകരണത്തിന് കാരണമായി ബാങ്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

    വ്യവസായിയായ അനിൽ അംബാനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും (RCom) എടുത്ത വായ്പാ അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രോഡ് (തട്ടിപ്പ്) എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ബി.ഐ) വർഗ്ഗീകരിച്ചതിനെതിരെ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

    ​എസ്.ബി.ഐയുടെ ഈ നടപടി ശരിവെച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് അംബാനി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

  • സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുക്കം:
    • ​2025 ജൂൺ 13-നാണ് എസ്.ബി.ഐ. റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ അക്കൗണ്ട് 'ഫ്രോഡ്' എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അന്നത്തെ ചെയർമാനായിരുന്ന അനിൽ അംബാനിയുടെ പേര് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് (RBI) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്.
    • ​ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അനിൽ അംബാനി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയും മതിയായ രേഖകൾ നൽകാതെയുമാണ് എസ്.ബി.ഐ. ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും, ഇത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
    • ​എന്നാൽ 2025 ഒക്ടോബർ 3-ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അംബാനിയുടെ ഹർജി തള്ളുകയും എസ്.ബി.ഐയുടെ നടപടിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.
    • ​ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെയാണ് അനിൽ അംബാനി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
    • ​കേസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി ഇതുവരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

    .

    ​എസ്.ബി.ഐ.യുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് സി.ബി.ഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2,929.05 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് എസ്.ബി.ഐ. പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫണ്ടിന്റെ ദുരുപയോഗവും വായ്പാ കരാറുകളുടെ ലംഘനവുമാണ് തട്ടിപ്പ് വർഗ്ഗീകരണത്തിന് കാരണമായി ബാങ്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like