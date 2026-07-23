പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ കത്ത്: സമരക്കാരുടെ ശബ്ദം ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം; കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ രാജി ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകും
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാക്രമക്കേടുകളിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ദില്ലിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും സി.ജെ.പി (CJP) പ്രവർത്തകരും നടത്തുന്ന സമരം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തെഴുതി പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ അണ്ണാ ഹസാരെ. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി മാത്രം കാണാതെ, സമരക്കാരുമായി സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും നേരിട്ട് തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സമരക്കാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെ പിന്തുണച്ച അണ്ണാ ഹസാരെ, വീഴ്ചകളിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രം പലിedition ആക്കുന്ന ശീലം ശരിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുടെ രാജി വാങ്ങുന്നത് സർക്കാരിനെ തളർത്തുകയല്ല, മറിച്ച് മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് തങ്ങളുടെ വകുപ്പിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശക്തവും കൃത്യവുമായ സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് അണ്ണാ ഹസാരെ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കത്തിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
തുറന്ന ചർച്ച വേണം: സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന പൗരന്മാരുടെ ശബ്ദത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശബ്ദമായി മാത്രം കാണരുത്. ഗാന്ധിയൻ തത്ത്വങ്ങളിലും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായി പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആശങ്കകൾ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കണം.
ബലപ്രയോഗത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്ക: ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധക്കാർക്കും നേരെ നടന്ന ലത്തീച്ചാർജ്ജിലും പോലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലും അദ്ദേഹം കടുത്ത വേദനയും ആശങ്കയും രേഖപ്പെടുത്തി. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുമെന്നും ഹസാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ സമരം: ദില്ലി ജന്തർ മന്തറിൽ കഴിഞ്ഞ 25 ദിവസമായി നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിനോട് സർക്കാർ കാട്ടിയ നിലപാടിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. അദ്ദേഹവുമായി യാതൊരു ചർച്ചയും നടത്താതെ പോലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ മാറ്റിയത് ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.