ചമോലി തുരങ്ക ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം; പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ

By  Metro Desk Aug 21, 2026, 08:52 IST
ഉത്തരാഖഡ്

ന്യൂഡൽഹി/ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലിയിലുള്ള പിപൽക്കോട്ടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി തുരങ്കത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ (PMNRF) നിന്ന് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവുമാണ് ധനസഹായമായി നൽകുക.

​പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ (PMO) നിന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതായി ചമോലി ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഗൗരവ് കുമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

​ഓഗസ്റ്റ് 13-നുണ്ടായ ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും പ്രളയത്തെയും തുടർന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളവും ചെളിയും ഇരച്ചുകയറിയാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ 11 തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെടുകയും 11 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികൾ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 

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