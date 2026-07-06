പ്രവാചകവിരുദ്ധ പരാമർശം; നിയമനടപടികൾ മറികടക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി: ഹർജി തള്ളി
ന്യൂഡൽഹി: പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെയുള്ള വിവാദ പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. നിലവിലുള്ള സാധാരണ നിയമനടപടികളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും മറികടന്ന് (Short-circuit) ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ബി.ജെ.പി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നേതാവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ നാസിയ ഇലാഹി ഖാൻ പ്രവാചകനെതിരെ നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങളിൽ കോടതി സ്വമേധയാ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിച്ച വാക്കാൽ അഭ്യർത്ഥനയാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്.
അധ്യാപകരും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടുന്ന വെക്കേഷൻ ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസുമാരായ അഹ്സനുദ്ദീൻ അമാനുള്ള, ഷീൽ നാഗു എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിക്ക് ഇത്തരമൊരു ഹർജിയിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും, നിയമം അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വഴിക്ക് നീങ്ങണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. നിശ്ചിത നിയമപരമായ ചാനലുകളിലൂടെയല്ലാതെ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.