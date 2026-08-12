മണിപ്പൂരിലെ കാങ്പോക്പിയിൽ നാഗാ ഗ്രാമത്തിന് നേരെ ആയുധധാരികളുടെ ആക്രമണം; വീടുകൾ കത്തിച്ചു

By  Metro Desk Aug 12, 2026, 10:02 IST
മണിപ്പൂർ

മണിപ്പൂരിലെ കാങ്പോക്പി (Kangpokpi) ജില്ലയിലുള്ള നാഗാ ഗ്രാമത്തിന് നേരെ ആയുധധാരികളായ അക്രമികൾ നടത്തിയ വെടിവെയ്പിലും തീവെപ്പിലും നിരവധി വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു. തോക്പ ലിയാങ്മെയ് നാഗാ (Tokpa Liangmai Naga) ഗ്രാമത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തു മണിയോടെ സംഭവം നടന്നത്.

​ഗ്രാമത്തിന് നേരെ അക്രമികൾ തുടരെ വെടിവെപ്പ് നടത്തുകയും തുടര്‍ന്ന് വീടുകൾക്ക് തീയിടുകയുമായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒമ്പതോളം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി വെന്തുനശിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച വീടുകളായിരുന്നു.

​സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സുരക്ഷാ സേനയും പോലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. 

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