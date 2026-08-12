മണിപ്പൂരിലെ കാങ്പോക്പിയിൽ നാഗാ ഗ്രാമത്തിന് നേരെ ആയുധധാരികളുടെ ആക്രമണം; വീടുകൾ കത്തിച്ചു
Aug 12, 2026, 10:02 IST
മണിപ്പൂരിലെ കാങ്പോക്പി (Kangpokpi) ജില്ലയിലുള്ള നാഗാ ഗ്രാമത്തിന് നേരെ ആയുധധാരികളായ അക്രമികൾ നടത്തിയ വെടിവെയ്പിലും തീവെപ്പിലും നിരവധി വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു. തോക്പ ലിയാങ്മെയ് നാഗാ (Tokpa Liangmai Naga) ഗ്രാമത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തു മണിയോടെ സംഭവം നടന്നത്.
ഗ്രാമത്തിന് നേരെ അക്രമികൾ തുടരെ വെടിവെപ്പ് നടത്തുകയും തുടര്ന്ന് വീടുകൾക്ക് തീയിടുകയുമായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒമ്പതോളം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി വെന്തുനശിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച വീടുകളായിരുന്നു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സുരക്ഷാ സേനയും പോലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.