ബ്രെക്സ് 20-ാം വർഷത്തിലേക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പരിഷ്കരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ഭരണസംവിധാനത്തിലും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലും വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന 18-ാമത് ബ്രെക്സ് (BRICS) ഉച്ചകോടിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലാണ്, കൂട്ടായ്മയുടെ 20-ാം വാർഷികത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേക്കുള്ള പുതിയ കർമ്മപദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
"ഇരുപതാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പക്വതയും ഉത്തരവാദിത്തവും കൈവരുന്നതുപോലെ, ബ്രെക്സ് കൂട്ടായ്മയും ഇപ്പോൾ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തിനിൽക്കുകയാണ്," പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
UNSC പരിഷ്കരണം: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ (UNSC) പരിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇനിയും വൈകിക്കാനാകില്ലെന്നും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി തീരുമാനത്തിലെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ശബ്ദം: നിലവിലുള്ള ആഗോള ഭരണവ്യവസ്ഥ ഒരു "അധികാര പിരമിഡ്" പോലെയാണ്. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ മുൻനിരയിൽ എപ്പോഴും വൻശക്തികളാണുള്ളത്. ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തി 'ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്' രാജ്യങ്ങളെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർ (rule-takers) എന്നതിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാക്കി (rule-shapers) മാറ്റണമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
ആഗോള സാമ്പത്തിക ഘടന: ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വോട്ടവകാശവും നേതൃസ്ഥാനങ്ങളും നൽകണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
10 പോയിന്റ് റോഡ്മാപ്പ്: ബ്രെക്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ നയപരമായ തുടർച്ചയ്ക്കായി ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനവും ആഗോള ഭരണ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കായി 10 ഇന നിർദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഉച്ചകോടിയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രെക്സ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.