രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ അവരോട് പറയൂ; ബി.ജെ.പിക്കും ആർ.എസ്.എസിനും എതിരെ കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയുടെ പരിഹാസം

By  Metro Desk Jun 8, 2026, 20:09 IST
RS

ബെംഗളൂരു: ബി.ജെ.പിക്കും ആർ.എസ്.എസിനുമെതിരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പരിഹാസവുമായി കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ. ആർ.എസ്.എസിനെ ബി.ജെ.പിയുടെ 'രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഖാർഗെ, സംഘടനയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ ബി.ജെ.പിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയ സുധീർ ബംഗേര എന്നയാൾ അറസ്റ്റിലായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രതികരണം.

​തന്നെ ലക്ഷ്യമിടാനും ഭയപ്പെടുത്താനും ബി.ജെ.പി ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു. ആർ.എസ്.എസ് ഒരു ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.

​തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭീഷണിയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കന്നഡയിൽ പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു:

​"ഞാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റിട്ട് 48 മണിക്കൂർ പോലും ആയിട്ടില്ല, അതിനുമുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും ദേഷ്യവുമെല്ലാം പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാനും ജീവന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആർ.എസ്.എസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് ചെയ്യൂ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നിങ്ങളുടെ ആ 'വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്' (Body of Individuals) എന്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുക, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുക."

 

​ആർ.എസ്.എസിന്റെ നിയമപരമായ പദവിയെക്കുറിച്ച് ഖാർഗെ മുൻപും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭാവനകൾ കൈപ്പറ്റുന്ന സംഘടനകൾ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും, അതിന് തയ്യാറാകാത്ത സംഘടനകൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ആർ.എസ്.എസ് രജിസ്ട്രേഷന് വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ, ഇതിനായി പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

​ഖാർഗെയ്‌ക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ജാതി അധിക്ഷേപവും മോശം പരാമർശങ്ങളും നടത്തിയതിനാണ് പ്രതിയായ സുധീർ ബംഗേരയെ കാർക്കള ടൗൺ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചേതനഹള്ളി സ്വദേശിയായ സുരേഷ് എന്നയാളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ നടപടി.

Tags

Share this story

Featured

You may like