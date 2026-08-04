അസം വെടിവെപ്പ്: രണ്ട് സി.ആർ.പി.എഫ് ജവാന്മാരെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന് എ.എസ്.ഐ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം
ഗുവാഹത്തി / നാഗാവോൺ: അസമിലെ നാഗാവോൺ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് (സി.ആർ.പി.എഫ്) ക്യാമ്പിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ എ.എസ്.ഐ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ രണ്ട് ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതേ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം വെടിവെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.
നാഗാവോൺ ജില്ലയിലെ കതിമാരിയിലുള്ള സി.ആർ.പി.എഫ് 34-ാം ബറ്റാലിയൻ ആസ്ഥാനത്താണ് സേനയെ നടുക്കിയ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. ക്യാമ്പിലെ ഗാർഡ് മാസ്റ്ററായി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എ.എസ്.ഐ) ബല്ലാണി പ്രേമബാരം എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ഡ്യൂട്ടി മാറ്റത്തിന്റെ സമയത്ത് ഗാർഡ് റൂമിലെ ആയുധപ്പുരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇൻസാസ് (INSAS) സർവീസ് റൈഫിൾ എടുത്ത പ്രേമബാരം, സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാംനവൽ സിംഗ് യാദവ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വിഷ്ണു പ്രസാദ് ബഗേൽ എന്നിവരാണ് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെടിവെപ്പിൽ വയറിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ എ.എസ്.ഐ ഗോവിന്ദ് ശ്രീപുലിനെ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ജവാന്മാർ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ നില ഇപ്പോഴും ആശങ്കാജനകമായി തുടരുകയാണ്.
തുടർച്ചയായി വെടിയൊച്ച കേട്ട് മറ്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും അക്രമി ബരാക്കിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വാതിലടയ്ക്കുകയും അതേ റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം തലയിലേക്ക് വെടിവെക്കുകയുമായിരുന്നു.
വിവരമറിഞ്ഞ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും സി.ആർ.പി.എഫ് വടക്കുകിഴക്കൻ സെക്ടറിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. അക്രമത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. വ്യക്തിപരമായ തർക്കങ്ങളോ തൊഴിൽപരമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദമോ ആണോ വെടിവെപ്പിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സി.ആർ.പി.എഫ് ഉന്നതതല കോർട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറിക്ക് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി നാഗാവോൺ സിവിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.