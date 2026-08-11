അസമിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷം: മരണസംഖ്യ 101 ആയി; 1.26 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ചു
Aug 11, 2026, 10:25 IST
ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ പ്രളയസാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. തുടർച്ചയായുണ്ടായ പ്രളയത്തിലും കുത്തിയൊഴുക്കിലുംപ്പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 101 ആയി ഉയർന്നു. ശിവസാഗർ ജില്ലയിലെ ആംഗുരി റവന്യൂ സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 1,26,431-ലധികം ആളുകളെ പ്രളയം നേരിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അസം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (ASDMA) അറിയിച്ചു. গোলাഘട്ട് (Golaghat), ശിവസാഗർ, ജോർഹാട്ട്, ദരാങ്, ചരൈഡിയോ, കർബി ആംഗ്ലോങ്, നാഗോൺ തുടങ്ങിയ 10 ജില്ലകളിലാണ് പ്രളയം കനത്ത നാശം വിതച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിൽ 71,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ ദുരിതത്തിലായ ഗൊലാഘട്ട് ജില്ലയെയാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിവസാഗറിൽ 21,000-ത്തിലധികം ആളുകളും ജോർഹാട്ടിൽ 13,000-ത്തിലധികം ആളുകളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.