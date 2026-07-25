അസം പ്രളയം: മരണം 61 ആയി; 9 ജില്ലകളിലായി ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ചു
ഗുവാഹാട്ടി: അസമിൽ പ്രളയക്കെടുതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 14 പേർ കൂടി മരണപ്പെട്ടതോടെ, പ്രളയത്തിലും അനുബന്ധ അപകടങ്ങളിലുമായി മരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 61 ആയി ഉയർന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ 9 ജില്ലകളിലായി 7.05 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം നേരിട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിവസാഗർ, ചരൈഡിയോ, ജോർഹാട്ട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ട വിതച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ആകെ മരണം: 61
ദുരിതബാധിതർ: 7.05 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ജില്ലകൾ: ശിവസാഗർ, ചരൈഡിയോ, ജോർഹാട്ട്, ധേമാജി, ദിബ്രുഗഡ്, ഗോലാഘട്ട്, ഹോജായ്, കർബി ആംഗ്ലോങ്, നാഗോൺ.
നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമിയും പൂർണ്ണമായി വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ദേശീയ-സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകളും (NDRF & SDRF) കരസേനയും ചേർന്ന് ദുരന്തമേഖലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഭരണകൂടം തുറന്നിട്ടുണ്ട്.