ഇ.ഡി സംഘത്തിന് നേരെ അക്രമം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് വിശദ റിപ്പോർട്ട് തേടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
ന്യൂഡൽഹി / തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL) - എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതികളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ അക്രമത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടും പോലീസ് മേധാവിയോടും (ഡി.ജി.പി) ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരിലുമുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ വസതികളിലും മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വസതിയിലുമടക്കം പത്തിടങ്ങളിലാണ് ഇ.ഡി ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ഇ.ഡി പരിശോധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തടിച്ചുകൂടിയ സി.പി.ഐ.എം പ്രവർത്തകർ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ തകർത്തു.
കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ അക്രമം നടത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. അക്രമ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ എന്ത് നിയമനടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൂടുതൽ കർശനമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.