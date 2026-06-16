നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്താൻ നീക്കം; ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിലും നേരത്തെ നടത്താൻ അണിയറയിൽ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നേരത്തെയാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. 2027-ൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന സെൻസസ് (ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്) നടപടികളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ അടിയന്തര നീക്കം.
സെൻസസ് വിവരശേഖരണത്തിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടികൾക്കും പ്രധാനമായും ഒരേ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തന്നെ നിയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനാലുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ഈ വഴി ആലോചിക്കുന്നത്. ഇരു പ്രക്രിയകളും ഒരേസമയം വരുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ ആലോചന നടക്കുന്നത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇതിനകം തന്നെ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ വൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബിജെപി ഘടകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്തുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായി അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം അടുത്ത വർഷം ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരിലെ നിലവിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. തീയതികളിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ അത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ തന്നെയുണ്ടാകും.