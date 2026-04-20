ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപൂരിൽ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 15 മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
Updated: Apr 20, 2026, 11:34 IST
ഉധംപൂർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപൂർ ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 15 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. രാംനഗറിൽ നിന്ന് ഉധംപൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- സ്ഥലം: രാംനഗർ ഏരിയയിലെ കഗോട്ട് (Kagort) ഗ്രാമത്തിന് സമീപം.
- സമയം: തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഏകദേശം 10 മണിയോടെ.
- കാരണം: കുന്നിൻ പ്രദേശത്തെ റോഡിലെ ഒരു അപകടകരമായ വളവിൽ (Blind curve) ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടകാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം:
അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും പോലീസും സൈന്യവും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയ്ക്കായി എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് അറിയിച്ചു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.