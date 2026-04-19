തമിഴ്നാട്ടിൽ പടക്കശാലയിൽ വൻ സ്ഫോടനം: 19 മരണം
Apr 19, 2026, 18:10 IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ പടക്കനിർമാണ ശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 19 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വിരുദുനഗറിലെ കട്ടനാർപട്ടിയിലുള്ള വനജ പടക്കനിർമാണ ശാലയിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് മുപ്പതിലധികം പേർ പടക്കനിർമാണ ശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് നിഗമനം.
VIDEO | Virudhunagar, Tamil Nadu: Several feared dead in a firecracker factory blast near Kattanarpatti. pic.twitter.com/FLJBiukUtG— Press Trust of India (@PTI_News) April 19, 2026
സ്ഫോടനത്തിൽ കെട്ടിടത്തിലെ നാലു മുറികളും തകർന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറിയ നിലയിലാണ്.
സാധാരണ പടക്കനിർമാണ ശാലയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച അവധി നൽകുകയാണ് പതിവ്. ഏപ്രിൽ 23ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നതിനാൽ അവധി നൽകേണ്ടതിനാലാണ് ഞായറാഴ്ച തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചത്.