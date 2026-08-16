വാജ്പേയി തത്ത്വങ്ങളിൽ ഒത്തുതീർപ്പു നടത്താത്ത 'അജാതശത്രു': അമിത് ഷാ
Aug 16, 2026, 18:27 IST
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി തത്ത്വങ്ങളിലും ആശയങ്ങളിലും ഒരിക്കലും ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്താത്ത നേതാവായിരുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായി എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം പിടിച്ചുപറ്റിയ 'അജാതശത്രു'വായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. വാജ്പേയിയുടെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നപ്പോഴും രാജ്യതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ വരെ ബഹുമാനം നേടിയെടുക്കാനും വാജ്പേയിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. പാർലമെന്ററി മൂല്യങ്ങളും ജനാധിപത്യ മര്യാദകളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കാട്ടിയ മാതൃക ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തിന് എന്നും വഴികാട്ടിയാണെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.