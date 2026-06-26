ഹോർമുസിൽ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാനക്കരാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ: ഉറ്റുനോക്കി ഇന്ത്യ
ന്യൂഡൽഹി: തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഒമാൻ തീരത്തിനടുത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, അടുത്തിടെ രൂപപ്പെട്ട യുഎസ്-ഇറാൻ താൽക്കാലിക സമാധാന ധാരണകളെ വീണ്ടും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. ആഗോള എണ്ണവ്യാപാരത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഇടനാഴിയായ ഹോർമുസിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ ഇന്ത്യ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്.
യുഎൻ ഏജൻസിയായ അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷന്റെ (IMO) അംഗീകൃത പാതയിലൂടെ നീങ്ങിയ 'എവർ ലൗലി' (Ever Lovely) എന്ന സിംഗപ്പൂർ പതാകയുള്ള കപ്പലിന് നേരെയാണ് ഇറാൻറെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന് (Bridge) കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച പാതയിലൂടെയല്ലാതെ പോകുന്ന കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളല്ലെന്ന് ഇറാൻ മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി സൗജന്യമായി കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കാൻ 60 ദിവസത്തെ താൽക്കാലിക ധാരണയിലെത്തിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലുകളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം യുഎൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു.
ഇന്ധന ഇറക്കുമതിക്കായി പശ്ചിമേഷ്യയെ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഹോർമുസിലെ അസ്ഥിരതയും എണ്ണവിലയിലെ വർധനവും കടുത്ത ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയെയും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.