അയോധ്യ സംഭാവന കൊള്ള: പ്രതികളെ ജയിലിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു; ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളെയും ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും

By  Metro Desk Jul 1, 2026, 11:40 IST
അയോധ്യ

ലഖ്‌നൗ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കോടികളുടെ സംഭാവന വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) ജയിലിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കേസിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി രാമജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലെ നിലവിലെയും മുൻപത്തെയും അംഗങ്ങളെ ഉടൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.

​ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്കപ്പണവും ആഭരണങ്ങളും ജീവനക്കാർ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെ 8 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ജയിലിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

​ക്ഷേത്രത്തിലെ വലിയ തുകയുടെ ക്രമക്കേട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ചമ്പത് റായ്, അനിൽ മിശ്ര എന്നിവർ രാജിവെച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് ക്രമക്കേടിൽ പങ്കില്ലെന്നും എന്നാൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ വൈകിയത് വീഴ്ചയാണെന്നും ചമ്പത് റായ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഭൂമി ഇടപാടുകളും സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കാനാണ് എസ്‌ഐടിയുടെ തീരുമാനം. പ്രതികൾ അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതായും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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