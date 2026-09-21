അയോധ്യ സംഭാവന കൊള്ള: പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും

By  Metro Desk Sep 21, 2026, 21:05 IST
Ayodhya Ram

അയോധ്യ: അയോധ്യ സംഭാവന കൊള്ള കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഉടൻ. വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കകം ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആദ്യ അറസ്റ്റ് നടന്ന് 90 ദിവസത്തെ നിയമപരമായ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ 25-ന് പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെ, പ്രതികൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് തടയാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്. കേസിൽ ഇതുവരെ എട്ട് പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഐ.ജി.പി കിരൺ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ അന്വേഷണ സംഘമാണ് തട്ടിപ്പുകേസിൽ നിർണായകമായ ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത്.

സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് ട്രസ്റ്റ് തലപ്പത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. മുതിർന്ന ഭാരവാഹികളായ ചമ്പത് റായ്, അനിൽ മിശ്ര എന്നിവരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി. റിട്ടയേർഡ് എയർ മാർഷൽ ജിതേന്ദ്ര മിശ്രയെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ സി.ഇ.ഒ ആയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കാനായി ഭരണം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുമെന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ട്രസ്റ്റ് അറിയിച്ചു.

മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും സാക്ഷിമൊഴികളും മറ്റ് തെളിവുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്രമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതി രേഖകളിൽ സ്വീകരിച്ചു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിയമപരമായ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

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