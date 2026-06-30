അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: പങ്കില്ലെന്ന് ചമ്പത് റായ്; കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും
ലഖ്നൗ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ശ്രീരാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ്. കേസന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (SIT) മുന്നിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കാണിക്കയും സ്വർണ-വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് പോലീസ്.
തട്ടിപ്പിൽ നേരിട്ട് പങ്കില്ലെന്ന് ചമ്പത് റായ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹിത്വം രാജിവെച്ചിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളായ അനിൽ മിശ്ര, ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള ഗോപാൽ റാവു എന്നിവർക്ക് അന്വേഷണസംഘം നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
ഭണ്ഡാര പെട്ടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സംഭവിച്ച സുരക്ഷാവീഴ്ചകളും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ കുറവുമാണ് വലിയ കൊള്ളയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് എസ്.ഐ.ടി.യുടെ കണ്ടെത്തൽ. കേസിൽ ചമ്പത് റായുടെ മുൻ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേരെ പോലീസ് ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളിൽ നിന്ന് വലിയ തുകയും വിദേശ കറൻസികളും കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.