അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന മോഷണം: പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ ബി.എൻ.എസ് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ
അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ചെന്ന കേസിൽ പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ. പുതിയ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) പ്രകാരം പോലീസ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ തെറ്റാണെന്നും കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
സംഭവം നടന്ന രീതിക്കും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും അനുയോജ്യമായ വകുപ്പുകൾക്ക് പകരം കൂടുതൽ കഠിനമായ വകുപ്പുകളാണ് പോലീസ് മനഃപൂർവം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. മതിയായ തെളിവുകളില്ലാതെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും, സാങ്കേതികമായി ഈ വകുപ്പുകൾ കേസിൽ ബാധകമല്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അതിനിടെ, ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഭാവനയായി ലഭിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഭാഗം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.