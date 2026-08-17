കിട്ടാക്കടം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിൽ; ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ സജ്ജമെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ കിട്ടാക്കടം (Non-Performing Assets - NPA) എക്കാലത്തെയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ, വൻതോതിലുള്ള അടുത്തഘട്ട ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ബാങ്കുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ വൻതോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടത് മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ (Crisis Management) നിന്നും മാറി, മികച്ച സാമ്പത്തിക അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി നടപടികൾക്കായി സർക്കാർ പ്രത്യേക ഉന്നതാധികാര സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.