ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്: ഇടപാടുകാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി എസ്‌.ബി.ഐ

By  Metro Desk Sep 25, 2026, 10:09 IST
SBI

യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസിന്റെ (UFBU) നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ രാജ്യവ്യാപക ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) നിർണ്ണായക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

​പണിമുടക്ക് ദിനങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ബാങ്ക് പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും, ശാഖകൾ വഴിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇടപാടുകാർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് എസ്‌.ബി.ഐ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ഇടപാടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

മുൻകൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കുക: ശാഖകൾ സന്ദർശിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ സെപ്റ്റംബർ 28-ന് മുൻപായി ചെയ്തു തീർക്കുക.

പണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്: പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും എ.ടി.എം (ATM), എ.ഡി.ഡബ്ല്യു.എം (ADWM) മിഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

കസ്റ്റമർ സർവീസ് പോയിന്റുകൾ: പ്രാദേശിക കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെന്ററുകളുടെ (CSP) സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ്: സാധാരണ ബാങ്കിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, യോനോ (YONO) ആപ്പ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ്, യു.പി.ഐ (UPI) തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

​പണിമുടക്ക് മൂലമുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളിൽ ഖേദിക്കുന്നതായും ഉപഭോക്താക്കളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും എസ്‌.ബി.ഐ അറിയിച്ചു. 

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