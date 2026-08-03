ബാങ്കീപ്പൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപി കോട്ടയിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോർ മുന്നേറുന്നതിന് പിന്നിലെ 5 നിർണായക ഘടകങ്ങൾ

By  Metro Desk Aug 3, 2026, 15:54 IST
ബംഗാൾ

പട്നയിലെ ബിജെപിയുടെ ഉറച്ച കോട്ടയായ ബാങ്കീപ്പൂർ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 'ജന സുരാജ്' പാർട്ടി നേതാവ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ (PK) ഉണ്ടാക്കിയ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ തരംഗവും മുന്നേറ്റവും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധനേടുകയാണ്. ദശാബ്ദങ്ങളായി ബിജെപി കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോർ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ അഞ്ച് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

  1. അടിത്തട്ടിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും പദയാത്രയും (Grassroots Outreach): വർഷങ്ങൾ നീണ്ട 'ജന സുരാജ്' പദയാത്രയിലൂടെ ബിഹാറിലെ ഗ്രാമ-നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് സാധിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഈ താഴെത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തനം ബാങ്കീപ്പൂരിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.
  2. വികസനവും തൊഴിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രചാരണം (Development & Youth-Centric Agenda): പരമ്പരാഗത ജാതി-മത രാഷ്ട്രീയത്തിന് പകരം ബിഹാറിലെ യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ, കുടിയേറ്റം, വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രാദേശിക വികസനം എന്നിവയിലൂന്നിയാണ് കിഷോർ പ്രചാരണം നടത്തിയത്. ബാങ്കീപ്പൂരിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വരുന്ന നഗര വോട്ടർമാരെയും യുവാക്കളെയും ഇത് ആഴത്തിൽ ആകർഷിച്ചു.
  3. പരമ്പരാഗത ജാതി സമവാക്യങ്ങളെ മറികടക്കൽ (Breaking Caste Equations): ആർജെഡി, ബിജെപി എന്നീ പ്രമുഖ മുന്നണികളുടെ നിശ്ചിത ജാതി വോട്ട് ബാങ്ക് സമവാക്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ ജന സുരാജിന് കഴിഞ്ഞു. ജാതിഭേദമന്യേ പുതിയൊരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശ്വസനീയമായ ഒരു 'മൂന്നാം ബദൽ' അവതരിപ്പിക്കാൻ PK ക്ക് സാധിച്ചു.
  4. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും മാറ്റത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹവും (Anti-Incumbency Against BJP): 1995 മുതൽ ബിജെപിയുടെ കുത്തകയായിരുന്ന ബാങ്കീപ്പൂരിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ കുറവുകളും മാറ്റമില്ലായ്മയും വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമായി മാറി.
  5. സമാനതകളില്ലാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം (Strategic Campaigning): ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ദീർഘകാല അനുഭവസമ്പത്തും, മൈക്രോ-ലെവൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണങ്ങളും, കൃത്യമായ ബൂത്ത് തല ഏകോപനവും ജന സുരാജിന്റെ പ്രചാരണത്തെ മറ്റ് പാർട്ടികളേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തിച്ചു.

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