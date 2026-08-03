ബാങ്കീപ്പൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപി കോട്ടയിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോർ മുന്നേറുന്നതിന് പിന്നിലെ 5 നിർണായക ഘടകങ്ങൾ
Aug 3, 2026, 15:54 IST
പട്നയിലെ ബിജെപിയുടെ ഉറച്ച കോട്ടയായ ബാങ്കീപ്പൂർ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 'ജന സുരാജ്' പാർട്ടി നേതാവ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ (PK) ഉണ്ടാക്കിയ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ തരംഗവും മുന്നേറ്റവും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധനേടുകയാണ്. ദശാബ്ദങ്ങളായി ബിജെപി കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോർ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ അഞ്ച് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
- അടിത്തട്ടിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും പദയാത്രയും (Grassroots Outreach): വർഷങ്ങൾ നീണ്ട 'ജന സുരാജ്' പദയാത്രയിലൂടെ ബിഹാറിലെ ഗ്രാമ-നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് സാധിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഈ താഴെത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തനം ബാങ്കീപ്പൂരിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.
- വികസനവും തൊഴിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രചാരണം (Development & Youth-Centric Agenda): പരമ്പരാഗത ജാതി-മത രാഷ്ട്രീയത്തിന് പകരം ബിഹാറിലെ യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ, കുടിയേറ്റം, വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രാദേശിക വികസനം എന്നിവയിലൂന്നിയാണ് കിഷോർ പ്രചാരണം നടത്തിയത്. ബാങ്കീപ്പൂരിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വരുന്ന നഗര വോട്ടർമാരെയും യുവാക്കളെയും ഇത് ആഴത്തിൽ ആകർഷിച്ചു.
- പരമ്പരാഗത ജാതി സമവാക്യങ്ങളെ മറികടക്കൽ (Breaking Caste Equations): ആർജെഡി, ബിജെപി എന്നീ പ്രമുഖ മുന്നണികളുടെ നിശ്ചിത ജാതി വോട്ട് ബാങ്ക് സമവാക്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ ജന സുരാജിന് കഴിഞ്ഞു. ജാതിഭേദമന്യേ പുതിയൊരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശ്വസനീയമായ ഒരു 'മൂന്നാം ബദൽ' അവതരിപ്പിക്കാൻ PK ക്ക് സാധിച്ചു.
- ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും മാറ്റത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹവും (Anti-Incumbency Against BJP): 1995 മുതൽ ബിജെപിയുടെ കുത്തകയായിരുന്ന ബാങ്കീപ്പൂരിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ കുറവുകളും മാറ്റമില്ലായ്മയും വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പ്രശാന്ത് കിഷോറിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമായി മാറി.
- സമാനതകളില്ലാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം (Strategic Campaigning): ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ദീർഘകാല അനുഭവസമ്പത്തും, മൈക്രോ-ലെവൽ ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണങ്ങളും, കൃത്യമായ ബൂത്ത് തല ഏകോപനവും ജന സുരാജിന്റെ പ്രചാരണത്തെ മറ്റ് പാർട്ടികളേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തിച്ചു.